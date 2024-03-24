الدولة تجني ثمار تطوير صناعة النقل الجوي بجذب أكبر عدد سياح في التاريخ

28 مليار جنيه أنفقتها الحكومة ممثلة في وزارة الطيران المدني، خلال الـ10 سنوات الماضية، لإنشاء وتطوير المطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية إلى نحو 64.8 مليون راكب سنويًا حاليا، ما جعل المطارات المصرية من أهم المطارات بمنطقة الشرق الأوسط، وهو ما ساهم في زيادة حركة السفر من وإلى مصر، فضلا عن مساهمتها في زيادة الحركة السياحية من كل دول العالم إلى مصر، ما ساعد في تحقيق القطاع السياحي المصري لأعلى معدلات في تاريخه خلال العام الماضي، حيث زار مصر خلاله نحو 14.9 مليون سائح قدموا عبر المطارات المصرية المختلفة.

بعض المطارات المصرية باتت محورية

اهتمام الدولة المصرية بصناعة الطيران المدني خلال الـ10 سنوات الماضية، جعل من بعض المطارات المصرية مطارات محورية لحركة السفر من أفريقيا إلى كل قارات العالم، كما جعل المطارات المصرية لا تقل في مستوى إنشائها أو في مستوى الخدمات المقدمة للركاب عن أفضل المطارات في العالم، فضلا عن دعم مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للنقل الجوي عربيًا وإفريقيا.

ولم يقتصر اهتمام الدولة بصناعة الطيران المدني خلال الـ10 سنوات الماضية على تنمية المطارات المصرية فحسب، بل امتد أيضا إلى شركات الطيران سواء الحكومية والخاصة من حيث التسهيلات المقدمة لعمل تلك الشركات، فضلا عن المساهمة في زيادة الإسطول الجوي لشركات الطيران المملوكة للدولة مثل مصر للطيران وآير كايرو، ما جعلهم قادرين على منافسة العديد من شركات الطيران العالمية.

رؤية اقتصادية لعام 2030

ووفقا لما حققته الدولة من مشروعات في صناعة النقل الجوي، فقد وضعت الحكومة رؤية اقتصادية لتحقيقها خلال الـ6 سنوات المقبلة تهدف إلى الوصول بعدد الركاب التي تستقبلهم المطارات المصرية إلى نحو 97.4 مليون راكب سنوياً بحلول عام 2030، فضلا عن تحسين الترتيب العالمي لخطوط الطيران المصري لتصل إلى المرتبة 30 عالميًا بحلول ذات العام، إضافة إلى تعزيز قدرات اسطول الشحن الجوي المصري إلى ما لا يقل عن 130 طائرة بحلول عام 2030.