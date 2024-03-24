قوات الدفاع الشعبي تنظم ندوتين تثقيفيتين بالتعاون مع «الشباب» و«الهجرة»

في إطار حرص القوات المسلحة على تنمية الوعي الثقافي والوطني لدى الطلائع من الشباب والنشء، نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري ندوة تثقيفية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعدد من العاملين بالوزارة.

كما نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي العسكري بالتعاون مع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، ندوة تثقيفية بحضور السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وعدد من العاملين بالوزارة، وذلك في إطار الدور الذى تقوم به القوات المسلحة لتعميق الشعور الوطني للشباب المصري داخل الوطن وخارجه.

وشهدت الندوتين تنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية والفنية والمحاضرات واللقاءات التوعوية بهدف الارتقاء بمستوى المعرفة والوعي الوطني لدى مختلف القطاعات من أبناء الشعب المصري العظيم.

وألقى قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، خلال الندوتين كلمة أكّد خلالها حرص القوات المسلحة على توعية أبناء الشعب المصري العظيم بحجم التحديات الحالية ومدى ارتباطها بالمتغيرات المستمرة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، كذلك الدور الذي تقوم به الدولة المصرية بكل المجالات لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

كما تمّ خلال الندوتين تكريم عدد من أسر الشهداء، واختتمت الندوتين بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.