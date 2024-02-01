قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددا من الفعاليات خلال شهر يناير

نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري 14 زيارة لطلبة الجامعات والمدارس للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والخمسين لزيادة الوعي الفكري والمعرفي لدى شباب الجامعات والمدارس.

يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على تنمية الوعي الثقافي والوطني لدى شباب المجتمع.

كما نفذت قوات الدفاع الشعبي والعسكري 48 دورة تدريبية للتربية العسكرية بالجامعات الحكومية، و210 دورات بالجامعات والمعاهد الخاصة.

ونفذت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى عددا من الزيارات الميدانية للعاملين بالوزارات والمديريات وطلائع مصر من طلبة الجامعات والمدارس إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية العملاقة لمتابعة حجم الإنجازات التى حققتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية في مجال التنمية الشاملة.