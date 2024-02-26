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قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددا من الفعاليات بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة

كتب:

محمد مجدي
06:02 م | الإثنين 26 فبراير 2024
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين القوات المسلحة ومختلف الأجهزة التنفيذية بالدولة، نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري مشروعين بمحافظتي بورسعيد وبنى سويف للتدريب العملي المشترك على إدارة الأزمات بهدف تنفيذ محاكاة للتعامل مع عدد من الأزمات والكوارث الطارئة، وفقاً لما تملكه كل محافظة من إمكانيات ومعدات وقوى بشرية.

وخلال المشروعين تم المرور على اصطفاف المعدات والمركبات والعناصر الإدارية للتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها للتعامل مع المواقف الطارئة، كما تم تنفيذ بيان عملي لأنسب أسلوب لنجدة هدف حيوى لتوحيد مفهوم وأسلوب عناصر التأمين لمجابهة التهديدات والعدائيات.

كما نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ندوة تثقيفية بجامعة السويس لإلقاء الضوء على المخاطر والتحديات التى تواجه الشباب وما تقوم به الدولة من جهود فى مختلف القطاعات، واختتمت الفعاليات بتكريم عدد من أسر الشهداء وذوى الهمم. 

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.