أسامة الأزهري: المصريون يصعب خداعهم والدليل جنازة الشيخ الشعراوي

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف، إنَّ المصريين ليس من السهل خداعهم، كما أنَّ وعيهم وإدراكهم للأمور من الصعب تزييفه، مؤكدا أنه لا يغلب رأيهم و«عمرهم ما ينخدعوا في إنسان».

المصريون يعرفون الصادق من الكاذب المخادع

وأضاف «الأزهري»، في ببرنامجه «ومن الحب حياة»، المُذاع على شاشة «الناس» طوال شهر رمضان، أنَّ المصريين يعايشون الإنسان فيعرفون الصادق من الكاذب كما يعرفون المتجرد من الدنيا حقا ممن يريدها ويكون راغبا فيها.

مشهد لوفاء المصريين ودليل عدم قدرة خداعهم

وتابع: «لأجل هذا ظهر أعظم مشهد من مشاهد وفاء المصريين وتقديرهم لإنسان في مشهد الوفاة والوداع الأخير، يقصد بذلك الإمام الشعراوي».

واستطرد: «المشهد الذي لا يمكن التعبير عنه إلا بأنه مشهد جارف لصورة الحب هو مشهد جنازة الشيخ الشعراوي، فالملايين تجمعوا لتشييع جثمان إمام الدعاة إلى مثواه الأخير وهو مشهد يرج القلب من جلاله وجماله».