مفتي الجمهورية: الإسلام أعطى للمرأة مكانة بعدما كان العرب يتشائمون بولادتها

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الإسلام أعطى المرأة مكانتها بما لم يكن لها قبل ذلك في تاريخ الإنسانية كلها، وساوى بينها وبين الرجل في جميع مجالات حياة، وجعل لكل منهما ركنا في إعمار الأرض، مشيرا إلى أن المرأة لم يكن لها أية حقوق قبل الإسلام.

معاملة المرأة قبل الإسلام

وأضاف «علام»، خلال تقديم برنامج «حديث المفتي»، على قناة الناس، أن بعض العرب كانوا يتشائمون بولادة المرأة قبل الإسلام، وربما دفنوها وهي على قيد الحياة، وإذا تزوجت لا يكون لها على زوجها أي حق.

الإسلام رفع مكانة المرأة

واستشهد بقول عمر بن الخطاب رضى الله عنه: «والله إنا كنا في الجاهلية لا نعد للنساء أمرا، حتى أنزل الله فيهن ما أنزل، وقسم لهن ما قسم»، متابعا: «لما جاء الإسلام رفع مكانة المرأة وأعلى شأنها، وصان شرفها وساوى بينها وبين الرجل في القيمة الإنسانية والتكاليف والواجبات الشرعية».