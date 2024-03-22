هل تؤجر المرأة على خدمة أهل بيتها في رمضان؟.. واعظة دينية تجيب

أكدت الدكتورة وفاء عبد السلام، الواعظة الدينية، على أنّ قيام المرأة على خدمة أهل بيتها في رمضان أو غير رمضان، هو طاعة لله سبحانه وتعالى، وتؤجر على كل ما تقوم به.

خدمة المرأة لأبنائها وإعانة زوجها

وأضافت «عبد السلام» خلال برنامجها الرمضاني «أدعية ورسائل رمضانية»، المُذاع على فضائية «الناس»، أن مظاهر الطاعة تظهر في خدمة المرأة لأبنائها وإعانة زوجها على أن يكون في طاعة الله، بجانب وقوفها بجوار الجيران والفقراء والمساكين، وبر وصلة للعائلة.

كل أعمالنا يجب أن تكون خالصة لوجه الله

وتابعت: «كل أعمالنا يجب أن تكون خالصة لوجه الله، فكل ذرة ملح تُوضع في الطعام التي تطعم به المرأة الفقراء، وتطعم به أهل بيتها، تؤجر عليه خير الأجر والجزاء».

واستكملت: «المرأة هي الجندي المجهول في البيت، لإعانتهم على طاعة ومرضاة الله والصيام والقيام، والله سبحانه وتعالى سيجازيكي على هذا التعب والوقت والجهد».

وتحرص قناة الناس على تقديم محتوى متنوع في شهر رمضان، إذ شملت خارطة البرامج المذاعة عبر الشاشة خلال الـ30 يومًا 28 برنامجًا متنوعًا، ما بين الدعوة والفتوى وتفسير القرآن وشرح السُّنّة والنقاش العلمي، والتلاوة ونقل الشعائر من المساجد الكبرى من داخل مصر وخارجها.