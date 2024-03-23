انتصار لـ«ع المسرح»: قلب المرأة بوصلتها وقوتها

قالت الفنانة انتصار، إن الحب هو الأمر الوحيد الذي يحرج امرأة جريئة مثلها، مؤكدة أنها كانت في علاقة حب من طرفين ولكن كانت مشاعرها أكثر من الطرف الآخر، ولكنها لا تدخل في علاقة حب من طرف واحد، متابعةً: «بقول لكل ست متقلليش من نفسك في مليون واحد يتمنى يحبك في مليون واحد يتمنى رضاكي».

قوة قلب المرأة

وأضافت انتصار، خلال حوارها ببرنامج «ع المسرح» مع الإعلامية منى عبدالوهاب، ويذاع على فضائية الحياة، أن أكثر شيء يكسر المرأة هو قلبها، فلا يجب على المرأة أن تكسر قلبها لأنه قوتها وبوصلتها، لو ذاهبة إلى مكان ما وتفكر هل تذهب أم ترجع في كلامها فقلبها يوجهها من خلال إحساسها.

نوع النساء الذي يحبه الرجال

وتابعت: «الرجل يحب المرأة ذات القلب والعقل القوي، فهو يحصل على قوته من امرأة قوية مثل أمه، ولهذا حافظي على قلبك لأنه ذهب، لا يجب أن تخسريه صونيه».