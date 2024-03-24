«لماذا اقترن اسم الشكور بالحليم؟».. شيخ الأزهر يجيب

تحدث الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب، عن الحكمة من اقتران اسم الشكور من أسماء الله الحسنى باسم والحليم.

وقال الطيب، في حواره ببرنامج «الإمام الطيب»، مع الإعلامي الدكتور محمد سعيد محفوظ، على شاشة «قناة الناس»: «هناك علم متخصص في تذييل الآية، أي ختامها، لكن هذا الختام يجب أن يبرر الأحكام التي صدرت في صدر الآية».

وتابع الإمام الأكبر: «هناك علوم تتحدث عن هذه الآية تتضمن كذا وكذا ثم ذُيلت بوصف كذا وكذا بما يعزز المعنى ويجب اكتشاف المناسبة بين التذييل وبين ما ذُيلت له أي ما سبقها».

وواصل: «واضح من شكور حليم أن الشكور يقتضي الحلم، فلا يكون شكورا إلا أن يكون حليما، فهناك علم متخصص في اكتشاف مناسبة الآية بما قبلها أيضا، فعلم المناسبات هو ربط الآيات، والذين تفرغوا لكتابات نقل القرآن لم يقل أي منهم إن ثمة آية قرآنية موجودة في غير موضعها، وهذا لم ولن يحدث لأنه من لدن حكيم عليم».