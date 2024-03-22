شيخ الأزهر: أهل السنة والجماعة يمثلون 90% من جمهور المسلمين (فيديو)

تحدث الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب، عن مواصفات العبد المستحق لمغفرة الله سبحانه وتعالى في حواره ببرنامج «الإمام الطيب»، مع الإعلامي الدكتور محمد سعيد محفوظ، على شاشة «قناة الناس».

رأي أهل السنة والجماعة

وقال الإمام الأكبر، «هذا السؤال يفتح أبوابا كثيرة ولكن إجمالًا نقول إذا كنت من المعتزلة، يقولون إن الله سبحانه وتعالى يجب عليه قبول توبة التائب إذا تاب، وحقيقة هذا مذهب لا يمثله كثيرون، ولابد أن نتفق على أن أهل السنة والجماعة هم جمهور المسلمين بنسبة 90% منهم وليس أقل من هذه النسبة حتى الآن، قديمًا وحديثًا».

وأضاف: «أهل السنة أجمعوا كلهم على أن العبد لا يستحق شيئًا، يعني مش حقه، إنما إذا تاب الله عليه، فمن فضله ورحمته، ونحن قلنا أنه غافر وغفور وغفار لمن يشاء، ووعد التائب أنه يقبل توبته، نستطيع أن نقول عند أهل السنة إن العبد العاصي إذا تاب الله سبحانه وتعالى يقبل توبته، وإذا لم يتب يقول المعتزلة هو معذب ويجب على الله أن يعذبه لأنه مات مصرًا على معصيته».

وتابع: «وعن رأي أهل السنة في هذه المسألة، يقولون إن أمره مفوض الى الله، لا نقول إنه يجب على الله سبحانه وتعالى أن يعذبه، ولا نستطيع أن نقول لمن مات على الطاعة أنه يجب عليه أن يثيبه، هو سبحانه وتعالى فعال لما يريد».