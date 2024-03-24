عمرو الليثي يشيد بمشروع «سكن لكل المصريين» بحدائق العاصمة

التقى الإعلامي عمرو الليثي، عددا من العاملين في مشروع «سكن لكل المصريين» في حدائق العاصمة الإدارية، مشيدًا بهذا المشروع الضخم الذي يوفر مئات الآلاف من الوحدات السكنية للمواطنين محدودي الدخل.

وأشاد «الليثي»، ببرنامج «واحد من الناس»، على قناة «الحياة»، بالعمال في عدد من المشروعات، قائلًا: «أنا مسميهم أجمل ناس في مصر»، وشكرهم على الجهود المبذولة في عملهم والتشييد والبناء المستمر، موضحًا أن مشروع «سكن لكل المصريين» محوري لمحدودي ومتوسطي الدخل.

100 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل

وأوضح أن هناك 100 ألف وحدة سكنية تتضمنها مدينة حدائق العاصمة، ضمن محوري محدودي ومتوسطي الدخل، من أجل المواطنين أصحاب الظروف المادية البسيطة.

مساحة وحدات سكن لكل المصريين

وأشار إلى أن الوحدة السكنية في مشروع «سكن لكل المصريين» تتراوح مساحتها ما بين 90: 120 مترا، موضحًا أن كل المواد الخام الموجودة في المشروع مصنعة محليًا، مضيفًا: «العمارات جميلة جدًا».