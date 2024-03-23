عمرو الليثي يلتقي عمال مشروع حدائق العاصمة.. مسابقة وجوائز مالية

أجرى الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه «واحد من الناس» المذاع على فضائية «الحياة»، مسابقة للعاملين في مشروع حدائق العاصمة مقابل الحصول على جائزة مالية في حالة الإجابة على الأسئلة.

تفاصيل لقاء الليثي مع العمال

وتحدث الليثي مع العمال في المشروع عن عائلاتهم وأماكن إقامتهم، وكان السؤال الأول ما اسم الفنان أحمد زكي في فيلم البيه البواب، فأجاب العامل الأول: «عبدالسميع»، فأعطاه الليثي جائزة مادية قدرها 1000 جنيه.

وكان السؤال التاني لعامل آخر، من هو اللاعب المصري الذي أطلقوا عليه لقب المجري، فأجاب: «مصطفى عبده»، وحصل على مكافأة مادية قدرها 1000 جنيه.

وكان السؤال الثالث: «ما هو العقرب غير المؤذي ولا يخاف منه أحد»، فأجاب العامل: «عقرب الساعة»، وحصل على جائزة مادية قدرها 1000 جنيه، والسؤال التالي كان: «ما هي الصلاة التي تتم دون ركوع أو سجود»، فأجاب أحدهم: «صلاة الجنازة» وحصل على نفس الجائزة المادية.