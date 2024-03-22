«واحد من الناس» يهدي بائعة «فرش أحذية» 5 آلاف جنيه

التقى الإعلامي عمرو الليثي، مقدم برنامج واحد من الناس على فضائية الحياة بالسيدة «أم ياسين» والتي تقوم ببيع «فرش الأحذية» على أحد الأرصفة.

وخلال الحلقة وجه «الليثي» بعض الأسئلة للسيدة بائعة الأحذية، عن تفاصيل حياتها لتجيب: «أنا معايا 4 أولاد وزوجي يعمل بائع أيضا في أحد الأماكن، وأنها تستيقظ في الصباح الباكر، لتجلس على الرصيف لعرض فرش الأحذية للبيع».

وأضافت: «أنا راضية بحياتي وعيشتي، والرضا دا ربنا رزقني بيه، وأتمنى من الله أن يحفظ لي أولادي وزوجي» مكملة: «نفسي أشوف أولادي متعلمين وتبقى العيشة معاهم كويسة».

وتابع الإعلامي عمرو الليثي: «تسمحي تقبلي مني الهدية دي.. دي من برنامج واحد من الناس دا مظروف فيه 5 آلاف جنيه» لترد السيدة بنفس عفيفة «متشكرة ليك جدا أنا مش محتاجة» ليصر الإعلامي عمرو الليثي على إعطاء المظروف لها: « دا النبي قبل الهدية» لتوجه الليثي الشكر: «ربنا يكرمك وتكون دايما مع الغلبان».