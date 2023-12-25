وزير الإسكان يتابع تنفيذ 9 آلاف وحدة سكنية خضراء في حدائق العاصمة

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، موقف تنفيذ 9000 وحدة سكنية بـ402 عمارة ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين في مشروع الإسكان الأخضر، استكمالا لتنفيذ مجتمعات عمرانية جديدة من الجيل الرابع.

9 آلاف وحدة سكنية خضراء بحدائق العاصمة

وأوضح الوزير أن أهم ما يميز نموذج الإسكان الأخضر، هو استخدام مواد بناء صديقة للبيئة، باعتبارها حلول معمارية مناسبة للمناخ لتقليل الانبعاثاث الكربونية، والتوفير فى استهلاك المياه والكهرباء نتيجة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية التى توفر 20% من استهلاك المواطن من الكهرباء، وتدوير المياه الرمادية لاستخدامها فى ري المسطحات الخضراء.

فيما أوضح المهندس عمار مندور رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، أنه تم البدء في تنفيذ تلك الوحدات فى الربع الأخير من 2022، وجارٍ استكمال باقى الطرح، وسيشارك في التنفيذ أكثر من 50 شركة مقاولات متخصصة في هذا المجال، ويشرف على التنفيذ جهات إشراف معتمدة.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ مسارات خضراء مستدامة، ومسارات نقل مستدامة، وتم اختيار أنواع أشجار تنمو بشكل أفقى، للاستفادة من ظلال الأشجار، وتم استخدام تربة موفرة في استهلاك المياه، ومراعاة حركة سير ذوى الاحتياجات الخاصة، وتنفيذ منحدرات عند مدخل كل عمارة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم أيضا تنفيذ مسارات للدراجات بحوالى أكثر من 5 كيلو طولي بمختلف المناطق بالمشروع.

توفير الخامات اللازمة للمشروع

وتابع المهندس عمار مندور، فى زيارة للموقع، مع الشركات العاملة بالطرق بمشروع الإسكان الأخضر، كما وجه بضرورة توفير الخامات اللازمة للمشروع، مشددا على شركات الزراعة ضرورة إنهاء الأعمال الجارى تنفيذها، وفرش النجيلة، وغرس المزروعات، تحت إشراف المسؤولين بجهاز المدينة.

وفي سياق أخر، قام رئيس جهاز المدينة بالمرور على بعض الأعمال الجاري تنفيذها في المدينة «إسكان - طرق - زراعة »، يرافقه مسؤولو الجهاز، ووجه باستكمال الأعمال بطريقي 8 و121، ومتابعة الأعمال بدقة من قبل طاقم الإشراف بالجهاز بالجودة المطلوبة، واستكمال ممشى الدراجات بالمرحلة الخامسة، ودهانه باللون المطلوب طبقاً للمقايسة.

واستكمل رئيس الجهاز الجولة، بالمرور على بعض أعمال الزراعة، وتجهيز وفرش المزروعات بالمنطقة بين عمارات سهمود، والتى تم الانتهاء منها، وتجهيزها لبدء أعمال الزراعة بها.

التنسيق مع هيئة الطرق والأنفاق

وأكد مندور، أنه تم التنسيق مع هيئة الطرق والأنفاق، بشأن سرعة الانتهاء من رصف الطريق الرابط بين محطة القطار الكهربائي الخفيف، والطريق الرئيسي للمدينة، وإنارته، وجارٍ حاليا الانتهاء من رصف الطريق، وتنفيذ أعمال البلدورة والإنارة.

كما وجه رئيس الجهاز بضرورة الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع، وزراعة موقعي 5 و6، حيث تم التنبيه على الإدارات المختصة بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال، وجارٍ حاليا الانتهاء من تنفيذ تنسيق الموقع، واستكمال أعمال الزراعة، وغرس الأشجار، وفرش النجيلة وشبكات الرى، كما كلف شركات النظافة لرفع المخلفات من جميع المشايات، والطرق، ومناطق انتظار السيارات للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وقال رئيس الجهاز، إنه تم توفير 260 عداد مياه مسبق الدفع للمستلمين للوحدات السكنية لمنطقة الزهور (حى الياسمين - حى القرنفل )، وجارٍ استكمال باقى الأحياء، وذلك في إطار تسليم الوحدات السكنية كاملة المرافق، وتسهيلا على المواطنين أصحاب الوحدات السكنية لتمكينهم من الإقامة بالوحدات.

المهندس عمار مندور: جاري إعادة دهان مسارات الدراجات حول العمارات

وأكد ضرورة الاهتمام بتسليم الوحدات لسكان المدينة بالجودة المطلوبة، وإنهاء أي ملاحظات قبل التسليم، مؤكدا على المسؤولين بإدارة الزراعة بعمل الصيانة اللازمة للمسطحات الخضراء، والاهتمام برى المزروعات، واستبدال التالف منها، لافتا إلى يتم إعادة دهان مسارات الدراجات حول العمارات، حرصا على الاهتمام بالأنشطة الرياضية بالمدينة، والاهتمام بمنظومة النظافة حول العمارات والمدارس والأنشطة الخدمية بالمدينة.