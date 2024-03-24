العراق: إنهاء مهمة التحالف الدولي على رأس أولويات زيارة «السوداني» لواشنطن

أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية، أن زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى واشنطن ولقائه الرئيس الأمريكي جو بايدن، ستبحث آفاق العلاقة المستقبلية ما بعد التحالف الدولي، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ«القاهرة الإخبارية».

وشدد المتحدث باسم الحكومة العراقية، على أن إنهاء مهمة التحالف الدولي سيكون الملف الأول لزيارة السوداني، ثم الانتقال إلى العلاقات الشاملة وهناك أرضية قانونية كاملة في الاتفاقية، مؤكدًا أن الملف الإقليمي وما يتعلق بحرب غزة وعلاقات العراق مع دول الجوار والدول الإقليمية، سيكون ضمن مناقشات السوداني بواشنطن.