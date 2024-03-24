سر المحلات في طريقة عمل طاجن ورق عنب بالكوارع.. «ماكلتش زيه قبل كده»

يعد طاجن ورق عنب بالكوارع، من الأطباق المميزة على سفرة رمضان، سواء في العزومات، أو في إفطار الأسرة، ويمكن تحضيره في المنزل، والحصول على نفس طعم الجاهز، بخطوات سهلة وبسيطة، ويقدم بجانب السلطات.

أوضحت الشيف ساندرا مكاري، على قناة cbc sofra، طريقة سهلة وبسيطة لتحضير طاجن ورق عنب بالكوارع، بنفس طعم الجاهز.

المقادير

2 كوب من الأرز.

خضرة مشكلة مفرومة «كزبرة وشبت ولا يفضل وضع بقدونس، في خلطة المحشي».

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

ملح حسب الرغبة

فلفل أسود.

بصلة كبيرة مبشورة.

نصف كيلو من ورق العنب مسلوق.

مرقه الكوارع.

خلطة الكوارع:

كوارع مسلوقة ومقطعة قطع صغيرة.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

2 ملعقة كبيرة سمنة.

ملح.

فلفل أسود.

ربع كوب خل.

ملعقة كبيرة كزبرة مطحونة.

كوب عصير طماطم.

طريقة تحضير ورق عنب بالكوارع

تبدأ الخطوة الأولى بتحضير خلطة الأرز، من خلال خلط المكونات مع بعضها، ويمكن تشويحها في ملعقة زيت أو سمنة على النار، يلف ورق العنب، ثم يرص في الطواجن أو يمكن استخدام وعاء عادي، ويدخل الفرن حتى ينضج بنسبة 90%.

خلطة الكوارع

يسخن الزيت على النار وعندما ترتفع درجة حرارته، يضاف الثوم والبصل، حتى يأخذ لونا ذهبيا ثم توضع التوابل والصلصة وعصير الطماطم، والتشويح مدة دقيقة، وتترك حتى تسبك، ثم تضاف الكوارع المسلوقة، وتترك من 5 إلى 10 دقائق، وتوضع في طواجن ورق العنب، وتدخل الفرن حتى تأخذ لونا من الوجه.