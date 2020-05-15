إعدام طن ورق عنب وزيتون في مصنع بدون ترخيص بالشرقية

ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة موسعة للمرور على المنشآت الغذائية بمركز ومدينة ديرب نجم.

وبالمرور على مصنع لتعبئة المواد الغذائية يعمل بدون ترخيص، وبه نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنع لوجود خطر داهم به على الصحة العامة، كما تم إعدام طن و٦٠ كجم أغذية عبارة عن ورق عنب، وزيتون مخلل، وزيت طعام لوجود تغير في خواصهم الطبيعية، وضبط ١ طن، ٤٦٣ كجم أغذية عبارة عن ورق عنب، وزيتون مخلل، وخل، وزيت زيتون، لسوء التخزين، وسحب ٧ عينات أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحياتها للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير ٢ محضر جنحة صحية للمصنع.

وأكد الدكتور هشام مسعود علي إستمرار الحملات المكثفة لمراقبة الأغذية علي مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين، هذا بالإضافة إلي المتابعة المستمرة لتنفيذ خطة الدولة الوقائية، والإحترازية لمنع التكدس والتجمعات، ممثلة في إلغاء الأسواق، وغلق المطاعم، والكافتيريات، والمقاهي، وأماكن بيع المسليات، يومياً من الساعة ٥م حتي ٦ص.