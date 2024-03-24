تحسين الخدمة بالوحدات المحلية لتغيير النظرة السلبية عن المحليات

شهدت وزارة التنمية المحلية، في آخر 10 سنوات، إنشاء وميكنة وتشغيل أكثر من 319 مركزا تكنولوجيا في دواوين المحافظات والمراكز والمدن والأحياء، حيث تقدم نحو 180 خدمة للمواطنين، فضلا عن توفير 42 سيارة مراكز تكنولوجية متنقلة من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين والارتقاء بعمل الوحدات المحلية، علاوة على إطلاق بوابة خدمات المحليات وهي إلكترونية على شبكة الإنترنت تقدم 48 خدمة محلية، وتم تدريب أكثر من 23 ألف موظف بالمراكز التكنولوجية والإدارات المقدمة للخدمات.

وقال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إنه يتم العمل على تحسين خدمات المحليات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد، حيث يتم التوسع في إنشاء وتطوير المراكز التكنولوجية، ضمن خطة التحول الرقمي وتوفير الخدمات للمواطنين بأسلوب ميسر وبسيط وتقليل زمن الخدمة وميكنة آلية الحصول عليها.

تشغيل مراكز تكنولوجية

وأوضح أنه تم إنشاء وميكنة وتشغيل 300 مركز تكنولوجي ثابت بالمراكز والمدن والأحياء تقدم فى المتوسط 180 خدمة، و19 مركزا تكنولوجيا بدواوين عموم المحافظات تقدم أكثر من 80 خدمة، من أجل تحسين مستوى الخدمات بالمحليات، ومحاربة الفساد وتحقيق العدالة في الحصول على الخدمات لكل المواطنين والفصل بين طالب الخدمة ومقدمها.

وأشار إلى أنه تم توفير وتشغيل 42 سيارة مراكز تكنولوجية متنقلة تصل للمواطنين وأماكن تواجدهم من أجل تقديم الخدمات وبسهولة وكفاءة، وتعظيم موارد الدولة وتشجيع المواطنين على سداد مستحقات الدولة دون تأخير.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أنه تم ميكنة عمليات إصدار كل التراخيص الخاصة بالبناء ومنظومة المحال العامة وغيرها من بعض الخدمات التي يحصل عليها المواطن على مستوى الدولة بشكل إلكتروني بالتنسيق مع وزارة التخطيط لإتاحة تقديم طلبات التراخيص من خلال شبكة الإنترنت للحد من الزحام بمراكز التراخيص.

بوابة خدمات المحليات

وأوضح أنه تم إطلاق بوابة خدمات المحليات الإلكترونية على شبكة الإنترنت، حيث تقدم 48 خدمة متنوعة، وتستقبل طلبات بعض الخدمات المقدمة للمواطنين بالوحدات المحلية، بهدف تقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن، وتم تدريب أكثر من 23 ألف موظف بالمراكز التكنولوجية على التعامل مع المنظومة الإلكترونية والتعامل مع المواطنين وذوي الاحتياجات الخاصة وتغيير النظرة السلبية عن المحليات.