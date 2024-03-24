أسهل طريقة لعمل طاجن البامية باللحمة في الفرن للشيف الشربيني

طاجن البامية في الفرن من ألذ الوصفات التي يمكن تحضيرها على مائدة الإفطار، فهو وجبة شهية ولذيذة يعشقها الجميع، حبات البامية الخضراء تغوص في الصلصة، إلى جانب قطع اللحم الطرية الممزوجة بنكهات مميزة، تكسبها طعمًا شهيًا ومميزًا، لهذا نستعرض طريقة عمل طاجن البامية باللحمة للشيف الشربيني في التقرير التالي..

مقادير أشهى طاجن بامية باللحمة في الفرن

يتطلب تحضير طاجن البامية باللحمة في الفرن على طريقة الشيف الشربيني، مجموعة من المكونات الأساسية، التي يمكنك الاعتماد عليها، لتحضير وصفة طاجن البامية باللحمة في الفرن، ويمكن تناولها على النحو التالي:

1/2 كيلو لحمة ضانى.

1/2 كيلو بامية.

1/2 كيلو طماطم.

صلصة طماطم.

بصل مفروم.

ثوم مفروم.

ملح.

فلفل أسود.

كمون.

بهارات.

مكعب مرق.

سمن .

جزر.



طريقة تحضير طاجن بامية باللحمة في الفرن

في حلة على النار بها القليل من السمن قومي بتشويح الثوم ثم ضعي فيها البامية.

قلبي السمن مع البامية جيدًا ثم ضعي عليهم كمية أخرى من الثوم والبصل واخلطيهم معًا إلى أن يمتزجوا تمامًا.

في حلة أخرى بها ماء مغلى على النار، اسلقي اللحمة.

ثم ضعي جزر وبصل وكرات وملح وحبهان وورق لورا وبهارات لحمة وفلفل أسود.

ضيفيهم على البامية مع الطماطم وصلصة الطماطم وقلبي بشكل جيد.

ضعي التوابل على البامية مثل الملح والفلفل الأسود والبهارات والكمون ومكعب مرقة.

اتركيها تتسبك جيدا وعندما تنضج اللحمة ضعي عليها البامية وضعيها فى طاجن.

ادخليه فرن ساخن على 180 درجة لمدة 25 دقيقة.

تقدم البامية باللحمة ساخنة.

وصفة أخرى لعمل طاجن البامية باللحم في الفرن

لحمة ضانى مكعبات

كزبرة خضراء مفرومة

كزبرة جافة ناعمة

بامية

فلفل حار

ثوم مفروم

سمنة

عصير طماطم

صلصة طماطم

فلفل رومي

بصل مفروم

ملح

فلفل أسود

ليمون

طريقة عمل البامية باللحمة الضاني