القيمة الغذائية للبامية.. المادة اللزجة لصحة المفاصل والكبد والجلد

يتم حاليا تداول الحديث حول البامية، مع قرب موسمها في بداية فصل الصيف، وما تردد عن وصول سعرها بالأسواق إلى 200 جنيه للكيلو، البامية يصنفها علماء النبات بأنها فاكهة وليست خضروات، وحسب خبراء التغذية البامية مفيدة لصحة القلب وهي غنية بالماغنسيوم والفولات، والألياف ومضادات الأكسدة وفيتامين C وK1 وA، وتفيد البامية السيدات الحوامل كما أنها تعزز صحة القلب ومفيدة لمرضى الكوليسترول وتسهم في التحكم في نسبة السكر في الدم، و لها حتى خصائص مضادة للسرطان.

القيمة الغذائية لـ البامية

قالت الدكتورة مروة شعير، باحثة في معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، لـ «الوطن»: «البامية توفر البروتين، وهو عنصر غذائي تفتقر إليه العديد من الأغذية النباتية، كما أنها من الأغذية منخفضة السعرات الحرارية، وتعتبر مصدر عظيم للبوتاسيوم، كما أنها تحتوي على نسب مرتفعة من الماغنسيوم، ونسبة جيدة من فيتامين ب 6، وهو مهم جدا للجسم وكما أنها تحتوي على نسبة من الكالسيوم النباتي».

وأضافت مروة شعير: «البامية غنية بحمض الفوليك، وبالتالي فهي مهمة بالنسبة للسيدات وخاصة الحوامل، كما أنها تساعد على ضبط مستوى سكر الدم، ولمرضى السكر ومرضى ارتفاع الكوليسترول لذلك فهي صديقة لمرضى القلب».

المادة اللزجة في البامية

وتابعت شعير: «أما المادة اللزجة في البامية فهي مهمة جدا لأنها هى التي تمنحها قيمة غذائية عالية جدا لصحة المفاصل والكبد والجلد والجسم بشكل عام، البامية تعزز إنتاج الكولاجين، وهو مهم لصحة البشرة والجسم».

في سياق آخر نفى حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، في بيان اليوم ما تردد من وصول كيلو البامية في الأسواق لسعر 200 جنيه للكيلو، مؤكداً أن سعرها في أسواق الجملة يتراوح بين 40 و45 جنيهًا، موضحا أن ما يتردد عن ارتفاع سعر البامية يرجع إلى أن قلة المعروض حالياً بسبب قلة الإنتاج في بداية موسم البامية مع زيادة الطلب لتهافت المستهلكين على بشاير البامية، في ظل تزامن ذلك مع شهر رمضان المبارك حيث يزيد معدل استهلاك الأطعمة بشكل مبالغ فيه.