وزير التعليم العالي يبحث التعاون مع وفد جامعة نانجينغ الطبية الصينية

استقبل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لان تشينغ رئيس جامعة نانجينغ الطبية الصينية، والوفد المُرافق له؛ لبحث سُبل التعاون المُشترك بين الجامعات والمستشفيات الجامعية المصرية والصينية، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

وزير التعليم العالي: اهتمام مصر بدعم المجال الطبي في الجامعات

وأكد الوزير في بداية اللقاء، على عُمق العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر والصين، التي شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الجامعات المصرية ونظيرتها الصينية، وخاصة في المجال الطبي؛ للاستفادة من الخبرات العلمية والبحثية بين الجانبين.

واستعرض الدكتور ياسر رفعت، نائب الوزير لشئون البحث العلمي، عددًا من مجالات التعاون المشتركة بين الجانبين في مجال البحث العلمي، لافتًا إلى أنه يتم تمويل الأنشطة البحثية ذات الاهتمام المُشترك، والتشجيع على زيادة تبادل العلماء والباحثين بين الجامعات المصرية ونظيرتها الصينية، مشيرًا إلى زيارة 200 باحث مصري للصين مؤخرًا في إطار التبادل العلمي والبحثي بين الجانبين، حيث تم تفقد المعامل الحديثة والاطلاع على أحدث الوسائط التكنولوجية المُستخدمة فيها، بالإضافة إلى تعزيز آليات نقل التكنولوجيا ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وتنفيذ ورش عمل لتبادل الخبرات والمعارف بين الجانب المصري ونظيره الصيني.

وأشار الدكتور وليد أنور أمين مجلس المستشفيات الجامعية، إلى أنه يوجد في مصر 125 مستشفى جامعيًا تستقبل ملايين المرضى سنويًا، وتُجري آلاف العمليات المُعقدة سنويًا، لافتا إلى أن المستشفيات الجامعية تغطي مختلف أنحاء الجمهورية ويوجد بها 36 ألفا و932 سريرًا، ولها دور كبير في «التعليم، والتدريب، والبحث العلمي، وعلاج المرضى»، بالإضافة إلى تميزها بوجود أغلب التخصصات الطبية.

الصين توقع بروتوكولات تعاون مع جامعتي عين شمس وبدر

ومن جانبه، أكد الدكتور لان تشينغ رئيس جامعة نانجينغ الطبية الصينية، على أهمية تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية والصينية، خاصة في المجال الطبي، والاستفادة من تميز العلاقات التي تجمع البلدان، مستعرضًا نتائج زيارة الوفد لجامعتي عين شمس وبدر، والتي تستهدف توقيع بروتوكولات تعاون تعمل على تبادل الكوادر العلمية المُتميزة وتبادل الخبرات والمهارات من خلال تنظيم زيارات علمية مشتركة، لافتًا إلى وجود تعاون قائم بالفعل مع جامعة عين شمس والذي ظهر بوضوح خلال جائحة كورونا، موضحًا أن الجامعة تستهدف زيادة هذا التعاون خلال الفترة القادمة.