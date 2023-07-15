 تقدم الأعمال في محطة «مدينة الفنون والثقافة» بمونوريل شرق النيل (صور)

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق، تقدم الأعمال بمحطة رقم 19 «مدينة الفنون والثقافة» بمونوريل شرق النيل، ضمن أعمال تنفيذ مشروع مونوريل شرق النيل «الاستاد - العاصمة الإدارية الجديدة»، والذى يمتد من محطة الاستاد بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية بطول 56.5 كيلومتر.

22 محطة بمونوريل شرق القاهرة

وقالت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن عدد محطات مونوريل شرق النيل 22 محطة، ومن المقرر أن يسهم في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من ‏القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائي الخفيف بمحطة مدينة ‏الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

المونوريل يخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية

وأضافت الهيئة القومية للأنفاق، أن المشروع يتسم بأنه من وسائل النقل السريعة والعصرية والآمنة والصديقة للبيئة، ويوفر استهلاك الوقود، ويخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية.