الأكبر بالشرق الأوسط وإفريقيا.. معلومات مبهرة عن مدينة الفنون والثقافة

تتحدث مصر عن نفسها في مدينة الفنون الثقافة، مسلة صان الحجر تراقب خطوات الموسيقار نادر عباسي، وهو يدخل بوابة مكتبة العاصمة، وما أن يدخل يستقبله تمثال الكاتب المصري الجالس، وآلاف الكتب التي ينتخب «عباسي» منه كتابا لموسيقى الأطفال.

مدينة الفنون شباك المصريين على العالم

وقال المايسترو نادر عباسي، قائد أوركسترا ومؤلف موسيقي، خلال فيلم وثائقي بعنوان «العاصمة الإدارية.. مفتاح الحياة»، المذاع على فضائية «dmc»، إن استخدام مدينة الفنون والثقافة كقوة ناعمة شيء يدعوه للسعادة.

وتابع «عباسي»، «يمكن من المرات القليلة جدا اللي فكرنا الصح تماما، مش بنعمل مدينة وفيها عمارات وفلل وجناين بس، هي مدينة ابتدينا بالثقافة والفنون والرياضة».

مدينة الفنون حلم واتحقق

وواصل: «أنا بالنسبة ليا مدينة الثقافة والعلوم كمتخصص حلم واتحقق وبيتحقق بشكل شايفه شخصيا إنه على أعلى مستوى، ويمكن أن يكون ملتقى للمبدعين».

وأشار إلى أن موقع المدينة عالميا هو إبهار بشكل حقيقي، نظرا لقدم الأوبرات في العالم، وبالطبع يوجد أوبرات حديثة ومميزة، ولكن تواجد مدينة كاملة بهذا الحجم في الشرق الأوسط وبها قاعات تكنولوجية عالمية ستجذب كل الأوركسترات حابين يشتركوا هنا، هنا هيكون شباك للمصريين على العالم».

الأوبرا تتسع لـ 2500 كرسي

وأوضح العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن مدينة الفنون والثقافة تقع على مساحة تتجاوز 120 فدان، تحتوي على دار الأوبرا الأكبر في الشرق الأوسط وإفريقيا، وتسع لـ 2500 كرسي.

25 ألف كتاب بمكتبة العاصمة

وأفاد «الحسيني»، أن مدينة الثقافة والفنون تحتوي على عدد من المسارح المغلقة والمفتوحة وبها مكتبة تحوي على أكثر من 25 ألف كتاب بما فيها كتاب وصف مصر، ومتحف العواصم عبر العصور، لافتا أنها استضافت المدينة بعض الفعاليات.