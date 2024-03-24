صلاح الشرنوبي: الراب لا ينتقص من الموسيقى.. وأتقبل الشكل الشعبي في الأغاني

أكد الموسيقار صلاح الشرنوبي، أن الراب لا ينتقص من الموسيقى، وهناك راب جيد والمهرجانات بها أشياء مختلفة عن الذوق العام، موضحًا أنه ليس ضد الأجيال الجديدة في الموسيقى والأغاني.

وشدد «الشرنوبي»، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، على أنه متقبل الشكل الشعبي في الأغاني، ولكنه يعترض على الكلمات والجمل التي يجرى استخدامها، موضحًا أن التوزيع الموسيقي هو من غيّر شكل الأغاني.

وليد سعد جيد ويمتلك جملة ومخزونا مميزا

وأوضح أن الملحن عمرو مصطفى مختلف، ووليد سعد جيد ويمتلك جملة ومخزونا مميزا وغزارة، وعزيز الشافعي متطور ولذلك هو الأكثر تميزًا خلال الفترة الحالية.

وعلق على التجارب الفنية لأغاني أم كلثوم وعبدالحليم حافظ بالذكاء الاصطناعي خلال الفترة الماضية، قائلًا: «مش موافق على هذه التجارب ومقدرتش اقتنع بالشغل ده ليه نشوه رموز الفن».