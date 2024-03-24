اقرأ في عدد «الوطن» غدا: الحكومة تبدأ توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية
كتب:
هانى حسن
07:05 م | الأحد 24 مارس 2024
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدا
تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الأثنين، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- «السيسى»: «حل الدولتين» هو المسار الوحيد للعدل والأمن فى المنطقة
- الحكومة تبدأ توفير مخزون استراتيجى من السلع الأساسية لضبط الأسواق
- بشرى سارة.. منحة عيد الفطر قبل نهاية رمضان بحد أدنى ٥٠٠ جنيه
- وزير الشباب والرياضة يتسلم راية تنظيم «الألعاب الأفريقية ٢٠٢٧»
- «المتحدة» تواصل معركة الوعى بـ«مملكة الدراويش»
الصفحة الثانية
- مصر والأمم المتحدة تتفقان على «إسكات صوت البنادق» فى غزة
- إسرائيل تواصل استهداف المستشفيات فى القطاع وقانون «الإعفاء» يؤجج صراعاتها الداخلية
- «الهجرة»: نحرص على تقديم محفزات لأبنائنا بالخارج
- «الإسكان»: «حياة كريمة» تستهدف تطوير الخدمات وتوفير فرص عمل
الصفحة الثالثة
- توقيع عقود المرحلة الخامسة لـ«المخلفات الصلبة» بـ5 محافظات
- 3 وزراء يدرسون سبل حماية الموارد المائية بمصانع السكر من التلوث
- «شحاتة» يناقش ملاحظات المختصين على قانون العمل
- «التموين»: الدولة تتحمّل زيادة تكلفة رغيف الخبز
- وزير التجارة: نستهدف زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنوياً
الصفحة الرابعة
- إذاعة القرآن الكريم منبر «دولة التلاوة»
- تأسست فى عهد «عبدالناصر» لمواجهة تحريف القرآن
- «السابعة» تلاوة قرآنية للشيخ محمد رفعت والمصحف المرتل «العمود الفقرى» للشبكة
- «النقشبندى وطوبار وعمران».. عمالقة الابتهالات فى مصر والعالم العربى
- الإذاعى رضا عبدالسلام: قدمنا 500 تلاوة لم تُذَع من قبل لقراء الرعيل الأول
الصفحة الخامسة
- أمير عزمى: سيناريوهات الكونفيدرالية فى رمضان كانت درامية وأجبرتنى على البكاء.. و«جروس» سجل براءة اختراع باكتشاف عبدالله جمعة
- تناول المفطرات بعد أذان الفجر يفسد الصيام
- «الصحة»: رمضان فرصة للإقلاع عن التدخين نهائياً.. ولابد من ممارسة الرياضة
الصفحة السادسة
- أسيوط تُجمِّل شوارعها بالزينة والفوانيس: «ورق وعجين وخيط»
- موائد إفطار وسهرات رمضانية تجمع المصريين وتنشر البهجة فى بيت العائلة المصرية بألمانيا
الصفحة السابعة
- «المتحدة» تواصل معركة الوعى ومواجهة التطرّف والإرهاب الفكرى ببرنامج «مملكة الدراويش»
- نور محمود: واجهت «مسار إجبارى» فى حياتى.. وإنسانية «رشيد» جذبتنى إلى «محارب».. وخالد صالح نصحنى بالعمل فى المسرح
- محمد يوسف يكتب: «الحشاشين».. حقيقة شيخ الجبل بين الدراما والتاريخ
- أحمد رفعت يكتب: «الشركة المتحدة» كيف ولماذا؟ (4)
الانطلاقة..
الصفحة الثامنة
- تنورة وكورال والسيرة الهلالية.. فلكلور شعبى فى «ليالى رمضان»
- دورى الدقهلية استوديو تحليلى.. و«توت عنخ آمون» لرجل المباراة
- مها أحمد: لو لم أكن ممثلة.. لوددت أن أكون «خياطة»