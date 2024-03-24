اقرأ في عدد «الوطن» غدا: الحكومة تبدأ توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الأثنين، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «السيسى»: «حل الدولتين» هو المسار الوحيد للعدل والأمن فى المنطقة

- الحكومة تبدأ توفير مخزون استراتيجى من السلع الأساسية لضبط الأسواق

- بشرى سارة.. منحة عيد الفطر قبل نهاية رمضان بحد أدنى ٥٠٠ جنيه

- وزير الشباب والرياضة يتسلم راية تنظيم «الألعاب الأفريقية ٢٠٢٧»

- «المتحدة» تواصل معركة الوعى بـ«مملكة الدراويش»

الصفحة الثانية

- مصر والأمم المتحدة تتفقان على «إسكات صوت البنادق» فى غزة

- إسرائيل تواصل استهداف المستشفيات فى القطاع وقانون «الإعفاء» يؤجج صراعاتها الداخلية

- «الهجرة»: نحرص على تقديم محفزات لأبنائنا بالخارج

- «الإسكان»: «حياة كريمة» تستهدف تطوير الخدمات وتوفير فرص عمل

الصفحة الثالثة

- توقيع عقود المرحلة الخامسة لـ«المخلفات الصلبة» بـ5 محافظات

- 3 وزراء يدرسون سبل حماية الموارد المائية بمصانع السكر من التلوث

- «شحاتة» يناقش ملاحظات المختصين على قانون العمل

- «التموين»: الدولة تتحمّل زيادة تكلفة رغيف الخبز

- وزير التجارة: نستهدف زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنوياً

الصفحة الرابعة

- إذاعة القرآن الكريم منبر «دولة التلاوة»

- تأسست فى عهد «عبدالناصر» لمواجهة تحريف القرآن

- «السابعة» تلاوة قرآنية للشيخ محمد رفعت والمصحف المرتل «العمود الفقرى» للشبكة

- «النقشبندى وطوبار وعمران».. عمالقة الابتهالات فى مصر والعالم العربى

- الإذاعى رضا عبدالسلام: قدمنا 500 تلاوة لم تُذَع من قبل لقراء الرعيل الأول

الصفحة الخامسة

- أمير عزمى: سيناريوهات الكونفيدرالية فى رمضان كانت درامية وأجبرتنى على البكاء.. و«جروس» سجل براءة اختراع باكتشاف عبدالله جمعة

- تناول المفطرات بعد أذان الفجر يفسد الصيام

- «الصحة»: رمضان فرصة للإقلاع عن التدخين نهائياً.. ولابد من ممارسة الرياضة

الصفحة السادسة

- أسيوط تُجمِّل شوارعها بالزينة والفوانيس: «ورق وعجين وخيط»

- موائد إفطار وسهرات رمضانية تجمع المصريين وتنشر البهجة فى بيت العائلة المصرية بألمانيا

الصفحة السابعة

- «المتحدة» تواصل معركة الوعى ومواجهة التطرّف والإرهاب الفكرى ببرنامج «مملكة الدراويش»

- نور محمود: واجهت «مسار إجبارى» فى حياتى.. وإنسانية «رشيد» جذبتنى إلى «محارب».. وخالد صالح نصحنى بالعمل فى المسرح

- محمد يوسف يكتب: «الحشاشين».. حقيقة شيخ الجبل بين الدراما والتاريخ

- أحمد رفعت يكتب: «الشركة المتحدة» كيف ولماذا؟ (4)

الانطلاقة..

الصفحة الثامنة

- تنورة وكورال والسيرة الهلالية.. فلكلور شعبى فى «ليالى رمضان»

- دورى الدقهلية استوديو تحليلى.. و«توت عنخ آمون» لرجل المباراة

- مها أحمد: لو لم أكن ممثلة.. لوددت أن أكون «خياطة»