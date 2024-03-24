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دراما المتحدة

اقرأ في عدد «الوطن» غدا: الحكومة تبدأ توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية

كتب:

هانى حسن
07:05 م | الأحد 24 مارس 2024
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدا

الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدا

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الأثنين، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «السيسى»: «حل الدولتين» هو المسار الوحيد للعدل والأمن فى المنطقة

- الحكومة تبدأ توفير مخزون استراتيجى من السلع الأساسية لضبط الأسواق

- بشرى سارة.. منحة عيد الفطر قبل نهاية رمضان بحد أدنى ٥٠٠ جنيه

- وزير الشباب والرياضة يتسلم راية تنظيم «الألعاب الأفريقية ٢٠٢٧»

-  «المتحدة» تواصل معركة الوعى بـ«مملكة الدراويش»

الصفحة الثانية

- مصر والأمم المتحدة تتفقان على «إسكات صوت البنادق» فى غزة

- إسرائيل تواصل استهداف المستشفيات فى القطاع وقانون «الإعفاء» يؤجج صراعاتها الداخلية

- «الهجرة»: نحرص على تقديم محفزات لأبنائنا بالخارج

- «الإسكان»: «حياة كريمة» تستهدف تطوير الخدمات وتوفير فرص عمل

الصفحة الثالثة

- توقيع عقود المرحلة الخامسة لـ«المخلفات الصلبة» بـ5 محافظات

- 3 وزراء يدرسون سبل حماية الموارد المائية بمصانع السكر من التلوث

- «شحاتة» يناقش ملاحظات المختصين على قانون العمل

- «التموين»: الدولة تتحمّل زيادة تكلفة رغيف الخبز

- وزير التجارة: نستهدف زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنوياً

الصفحة الرابعة

- إذاعة القرآن الكريم منبر «دولة التلاوة»

- تأسست فى عهد «عبدالناصر» لمواجهة تحريف القرآن

- «السابعة» تلاوة قرآنية للشيخ محمد رفعت والمصحف المرتل «العمود الفقرى» للشبكة

- «النقشبندى وطوبار وعمران».. عمالقة الابتهالات فى مصر والعالم العربى

- الإذاعى رضا عبدالسلام: قدمنا 500 تلاوة لم تُذَع من قبل لقراء الرعيل الأول

الصفحة الخامسة

- أمير عزمى: سيناريوهات الكونفيدرالية فى رمضان كانت درامية وأجبرتنى على البكاء.. و«جروس» سجل براءة اختراع باكتشاف عبدالله جمعة

- تناول المفطرات بعد أذان الفجر يفسد الصيام

- «الصحة»: رمضان فرصة للإقلاع عن التدخين نهائياً.. ولابد من ممارسة الرياضة

الصفحة السادسة

- أسيوط تُجمِّل شوارعها بالزينة والفوانيس: «ورق وعجين وخيط»

- موائد إفطار وسهرات رمضانية تجمع المصريين وتنشر البهجة فى بيت العائلة المصرية بألمانيا

الصفحة السابعة

- «المتحدة» تواصل معركة الوعى ومواجهة التطرّف والإرهاب الفكرى ببرنامج «مملكة الدراويش»

- نور محمود: واجهت «مسار إجبارى» فى حياتى.. وإنسانية «رشيد» جذبتنى إلى «محارب».. وخالد صالح نصحنى بالعمل فى المسرح

- محمد يوسف يكتب: «الحشاشين».. حقيقة شيخ الجبل بين الدراما والتاريخ

- أحمد رفعت يكتب: «الشركة المتحدة» كيف ولماذا؟ (4)

الانطلاقة..

الصفحة الثامنة

- تنورة وكورال والسيرة الهلالية.. فلكلور شعبى فى «ليالى رمضان»

- دورى الدقهلية استوديو تحليلى.. و«توت عنخ آمون» لرجل المباراة

- مها أحمد: لو لم أكن ممثلة.. لوددت أن أكون «خياطة»

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