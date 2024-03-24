مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 14 لأحمد مكي.. العفريتة لوجي تخفي جوني وطبازة

حلَّت الفنانة شيماء سيف ضيف شرف على الحلقة 14 من مسلسل الكبير أوي 8، جسدت دور عفريتة أحضرها نفادي بالتعويذة.

العفريتة تخفي جوني

وكشف جوني خلال أحداث الحلقة 14 لشقيقه الكبير أوي أنه كان يرتب لعمل مقلب فيه وتصويره ولكن الأمر قلب بجد، ليشعر الكبير بالضيق وخيانة جوني له، وبسبب إعجاب العفريتة بالكبير طلبت منه أن تتصرف هي وأخفت جوني لأنها لا تحب الخداع.

ويطلب منها الكبير أن تعيد جوني مرة أخرى لأنهما شقيقان فترفض، وتحكي لهم أنها لم تخرج منذ 95 عاما وتريد أن تشكر من أخرجها ليقولوا لها إنه نفادي، وتبدأ العفريتة تحكي عن نفسها، ليحاول طبازة الهروب وتخفيه هو الآخر مع جوني.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

ويشارك في مسلسل الكبير أوي 8 أحمد مكي ومحمد سلام ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومصطفى غريب وعبد الرحمن حسن، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف أبرزهم شيماء سيف وأمينة خليل وصفاء الطوخي ومحمد ثروت.