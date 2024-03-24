«نامت في موقع التصوير ونسيوها».. إلهام شاهين تروي ذكرياتها مع رمضان

مواقف طريفة وذكريات تجمعنا بشهر رمضان المبارك وتظل مرافقةً لنا مدى الحياة، ومن هذه المواقف ما تعرضت له الفنانة إلهام شاهين خلال تصوير بعض مشاهدها في مسلسل أخو البنات الذي عرض عام 1984، ومن بطولة الراحل محمود ياسين.

موقف غريب في موقع التصوير

تبدأ إلهام شاهين حكايتها خلال لقاء تليفزيوني سابق مع الإعلامية سوزان حسن، بذكر حالة الألفة في مواقع تصوير المسلسل مع زملائها من الوسط الفني وعلى رأسهم الراحلة نبيلة السيد، واصفةً حالة المرح والبهجة التي يصنعها شهر رمضان، فكان من ضمن الذكريات التي عاشت مع «شاهين»، أنها نامت أثناء تصوير زملائها لبعض المشاهد عقب تناول الإفطار، مستغلةً الوقت قبل أن يطلبوها لتصوير مشاهدها في ذلك اليوم، إلا أنهم نسوها وتركوها نائمة حتى حان وقت الانصراف متفاجئين بوجودها على أريكة لا تدري من أمرها شيئاً سوى أنها «نامت على ما يطلبوها».

شهر رمضان في حياة إلهام شاهين

وتتابع «شاهين» حديثها فتذكر الفرق في استقبالها للشهر الفضيل بين الحاضر والماضي، فتوضح أنها منذ دخولها عالم التمثيل وهي تعمل لساعاتٍ أطول في رمضان لتشارك في السباق الدرامي، على عكس ما كانت عليه في طفولتها؛ إذ كانت تفضل المكوث في المنزل والاستماع إلى الراديو واللهو، ورغم ذلك لا تنزعج من فكرة العمل في نهار رمضان لكونها تحب عملها وأصدقاءها من الفنانين الذين تعمل معهم.

مسلسل أخو البنات

يذكر أن مسلسل أخو البنات من إخراج محمد فاضل وتأليف إبراهيم الموجي، وتدور أحداثه حول الطبيب محمد عبد السلام الذي يمثله الفنان محمود ياسين، وكفاحه في العمل بوظيفتين لأجل تربية وتوفير حياة كريمة لشقيقاته الخمس، فردوس عبد الحميد، نبيلة السيد، ماجدة زكي، إلهام شاهين وليلى علوي، ومع الأحداث يعجب بجارته ثم تنقلب حياته رأساً على عقب بعد دخول الشابة نورا بها والتي لعبت دورها الفنانة رغدة.