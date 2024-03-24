إلهام شاهين: حياتي في سن الـ20 كانت دوامة.. وأكره السوشيال ميديا

وصفت الفنانة إلهام شاهين، حياتها منذ دخولها مجال الفن خلال فترة الدراسة بـ«دوامة»، مشيرة إلى أنها كانت تقضي وقتها بين المعهد والتصوير والمسرح، ولم تشعر بالسن اللطيف الخاص بعمر الـ20 والخروج مع الأصدقاء وغيره من وسائل الترفيه المختلفة، إذ إنها تحملت المسؤولية منذ أن كانت بعمر 17 سنة.

فترة دراستها كانت صعبة للغاية

وأضافت «إلهام شاهين»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كان عمري 20» تقديم الإعلامية شافكي المنيري، عبر راديو ميجا إف إم، أن الفترة التي قضتها بين المعهد والتصوير والمسرح صعبة ومجهدة للغاية، إذ إنها كانت تنهي تصوير المسرح في توقيت متأخر، ثم تتجه إلى البيت للنوم، وبعدها الاستيقاظ مبكرا للغاية حتى تلحق بتوقيت أولى محاضراتها في المعهد، واستمرت على هذا الأمر طوال مدة دراستها.

رأي «شاهين» في السوشيال ميديا

وتابعت: «جاء علي أوقات كثيرة كنت بقول أنا تعبت ومش عايزة أكمل»، مشيرة إلى أنها تكره السوشيال ميديا، ومن أحلامها ركوب حذاء التزحلق «البتناج»، كونه يشعرها بأنها تطير، موضحة أنها كانت تريد أن تصبح بلارينا في الصغر.