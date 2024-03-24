حورية فرغلي: «اتقدملي رجل أعمال لبناني ورفضته عشان أحلى مني»

تحدثت الفنانة حورية فرغلي، عن عروض الزواج، التي تتقدم إليها، خلال الفترة الماضية، وذلك خلال حلولها ضيفة على برنامج العرافة، التي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، ويذاع عبر شاشة قناة المحور.

حورية فرغلي تكشف عن عروض الزواج

قالت حورية فرغلي: «اتقدملي رجل أعمال لبناني عشان يتجوزني وهو ملياردير وعرض عليا 2 مليون دولار، وأنا رفضته عشان هو أحلى مني، واستغربت هو عايز يتجوزني ليه وهو كده».

وأضافت: «في عريس تاني بيكلمني على الواتس آب من جرجا، وبيعقد يقولي بحبك يا فنانة لية مش بتردي عليا، وقولتله أنا مش فاضية وقفلت التليفون وهو متصلش تاني».