حورية فرغلي تكشف عن معاناتها خلال خضوعها لعملية جراحية: «كنت لوحدي»

حلت الفنانة حورية فرغلي، ضيفة على برنامج «العرافة»، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة قناة المحور، وتحدثت عن علاقتها بالفنانة أمينة خليل.

حورية فرغلي تكشف معاناتها مع والدتها

وقالت حورية فرغلي: «كنت لوحدي وأنا بعمل عملية ونزلت غرفة العمليات ووالدتي كانت فوق بتشرب سجائر ومنزلتش ومتعودة دائما على مواقف زي دي كتير أني أكون في لوحدي، بس أنا مش ضيعفة زي الناس ما فاكراني، وأخويا طيار عشان كدا مكنش معايا يوم العملية».

وأضافت باكية: «أنا عمري ما هكدب كدبة وهصدقها عشان أستعطف الناس، أنا هستفاد إيه من دا»، لترد عليها بسمة وهبة: «عمري ما سمعت حاجة تفرح كل اللي بسمعه معاناة وتعب».