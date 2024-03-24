سبب استحضار شيماء سيف في الحلقة 14 مسلسل الكبير 8.. ما علاقتها بالكبير؟

ظهرت الفنانة شيماء سيف خلال الحلقة 14 من مسلسل الكبير أوي 8، بعد أن استحضرها نفادي بتعويذة من الإنترنت.

وكان سبب استدعاء العفريتة لوجي والتي جسدها شيماء سيف خلال أحداث الحقلة 14 من مسلسل الكبير أوي هو غلطة من نفادي، الذي قرأ بالصدفة تعويذة من الإنترنت؛ من أجل إقناع الكبير أنه عراف، لتتحول كلمات التعويذة إلى حقيقه وتظهر «العفريتة لوجي»، التي شكرت نفادي على إخراجها بعد اختفاء نحو 95 عاما.

علاقة العفريتة لوجي بالكبير

وكشفت العفريتة لوجي للكبير أنها كانت متزوجة الكبير هبل شقيق والده عرفي رغم رفض أهلها أن تتزوج من إنس، وتطلب من الكبير أن يحضر لها العقد العرفي من غرفة الكبير هبل حتى تستطيع العودة لأهلها بعد 95عاما.

يذكر أن مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن يشارك فيه أحمد مكي ومحمد سلام وحاتم صلاح ومصطفي غريب وغيرهم.