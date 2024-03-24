«الحياة» تنقل شعائر صلاة التراويح من داخل مسجد سيدنا الحسين.. بث مباشر كتب: شريف سليمان 07:38 م | الأحد 24 مارس 2024 صلاة التراويح تنقل قناة «الحياة» بثًا مباشرًا لشعائر صلاة التراويح من داخل مسجد سيدنا الحسين بالقاهرة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: من هو إمام صلاة التراويح في المسجد الحرام والنبوي بليلة النصف من رمضان؟ موعد صلاة التراويح في المحافظات اليوم الأحد 24-3-2024 قناة «الحياة» تنقل شعائر صلاة التراويح من داخل مسجد سيدنا الحسين.. بث مباشر من هو إمام صلاة التراويح في المسجد الحرام والنبوي اليوم؟ بث مباشر.. قناة «الحياة» تنقل شعائر صلاة التراويح من داخل مسجد سيدنا الحسين صلاة التراويح قناة الحياة بقلم شريف سليمان