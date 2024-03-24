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«الحياة» تنقل شعائر صلاة التراويح من داخل مسجد سيدنا الحسين.. بث مباشر

كتب:

شريف سليمان
07:38 م | الأحد 24 مارس 2024
صلاة التراويح

صلاة التراويح

تنقل قناة «الحياة» بثًا مباشرًا لشعائر صلاة التراويح من داخل مسجد سيدنا الحسين بالقاهرة.

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قناة «الحياة» تنقل شعائر صلاة التراويح من داخل مسجد سيدنا الحسين.. بث مباشر

من هو إمام صلاة التراويح في المسجد الحرام والنبوي اليوم؟

بث مباشر.. قناة «الحياة» تنقل شعائر صلاة التراويح من داخل مسجد سيدنا الحسين
بقلم شريف سليمان