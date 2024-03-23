تعد صلاة التراويح في المسجد النبوي أو مسجد الحرم المكي من أفضل الأمور على الإطلاق، ويحرص المسلمون على معرفة من هو إمام صلاة التراويح في المسجد الحرام والنبوي اليوم، وبشكل يومي تشارك رئاسة الشؤون الدينية للحرمين بالمملكة العربية السعودية، عبر منصة إكس «تويتر سابقا» جدول الأئمة بالمسجدين.

إمام صلاة التراويح في المسجد الحرام والنبوي اليوم

وتعتبر صلاة التراويح من السنن المؤكدة التي يحرص على تأديتها المسلمين حول العالم، لما لها من فوائد نفسية، إذ تريح القلب من الهموم وتزيح عنه الأحزان، ويستعرض «الوطن» في الفقرات التالية إمام المسجد الحرام والنبوي اليوم، بحسب ما نشرته الشؤون الدينية للحرمين.

إمام صلاة التراويح في المسجد النبوي

ذكرت رئاسة الحرمين، جدول أئمة صلاة التراويح اليوم السبت ليلة الثالث عشر من رمضان في المسجد النبوي، إذ يؤم المصلين في التسليمات الأولى فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن أحمد برهجي، بينما يؤم المسلمين في التسليمات الأخيرة مع الشفع والوتر فضيلة الدكتور عبد المحسن بن محمد القاسم.

إمام صلاة التراويح في المسجد الحرام

وبحسب جدول صلاة التراويح الذي شاركته رئاسة الحرمين عبر صفحتها الرسمية، فإنه يؤم صلاة التراويح في اليوم الثالث عشر من شهر رمضان المبارك ليلة السبت بالمسجد الحرام، في التسليمات الأولى فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن محمد التركي، بينما التسليمات الثانية فضيلة الدكتور الوليد ين خالد الشمسان، وفي التسليمات الأخيرة مع الوتر للشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبدالعزيز السديس.

دعاء صلاة التراويح للشيخ السديس من الحرم المكي

يحرص فضيلة الشيخ الدكتور «السديس»، على ذكر أفضل الأدعية في صلاة التراويح، لعل الله يتقبلها من عباده المؤمنين، ونوضح أهمها في السطور الآتية:

- اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفرجك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعد ونحمد، اللهم إنا نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق، لك الحمد والشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره».

- «لك الحمد على نعمك العظام وآلائك الجسام ولك الحمد أن بلغتنا شهر رمضان، اللهم أعنا فيه على الصيام والقرآن، اللهم اجعلنا ممن يصومونه ويقيموه إيمانًا واحتسابًا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم من فيه علينا بالرحمة والمغفرة والعتق من النار يا عزيز يا غفار، اللهم اجعله شهر عزًا وتمكين ونصرةً للإسلام والمسلمين اللهم جمع فيه صفوفهم ووحد كلمتهم وادرأ عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن».

- «اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، اللهم وفقه لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى وهيئ له البطانة الصالحة، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك».