من هو إمام صلاة التراويح في المسجد الحرام والنبوي بليلة النصف من رمضان؟

في ليلة النصف من رمضان المبارك، يحرص كثير من المسلمين على المداومة على الصلوات وبالأخص صلاة التراويح في المسجدين «الحرام والنبوي» والتي تُعرف بأنها ترويحة للنفس عن الهموم الدينوية، وهي صلاة ترتبط فقط بشهر رمضان المبارك، وهي سنة مؤكدة.

وقد كشفت رئاسة الشئون الدينية للحرمين عن جدول أئمة المسلمين خلال صلاة التراويح في المسجد الحرام والنبوي، والتي نعرضها في التقرير التالي:

إمام صلاة التراويح في المسجد النبوي

وبحسب شئون الحرمين، فأنه يؤم المسلمين في صلاة التراويح في المسجد النبوي والتي تأتي عقب صلاة العشاء مباشرة، في التسليمات الأولي الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن القرافي، بينما يؤم التسليمات الأخيرة مع الشفع والوتر الدكتور الشيخ أحمد بن على الحذيفي.

إمام المسلمين في صلاة التراويح في المسجد الحرام

يؤم المسلمين ليلة الخامس عشر من شهر رمضان المبارك في صلاة التراويح بالمسجد الحرام في التسليمتين الأولى فضيلة الدكتور عبدالله الجهيني، بينما في التسليمات الأخيرة مع الوتر يكون فضيلة الشيخ الدكتور ماهر المعقيلي.

يشار إلى أن رئاسة الشئون الدينية للمسجد الحرام والنبوي، حرصت على تلبية احتياجات المكفوفين قاصدين بيت الله الحرام والمعتمرين، حيث تم توفير مصاحف بطريقة برايل للمكفوفين، حتى يمكنهم قراءة القرآن الكريم وتدبير آياته.

وبحسب رئاسة الحرمين، فأن المصاحف المكتوبة بنظام برايل، تتمير بتحول الأحرف الثابته إلى متحركة، والتي تتشكل إليكترونيًا حسب آيات القران، وهي مصممة بشكل يساعد فاقدي البصر على الوصول إلى الصفحات والسور القرآنية بمنتهي اليسر والسهولة.