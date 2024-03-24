موعد صلاة التراويح في المحافظات اليوم الأحد 24-3-2024، حددته الهيئة العامة للمساحة المصرية من أجل تسهيل معرفة مواعيد الصلاة للراغبين في الالتزام بصلاة التراويح إذ يتغير الموعد كل يوم عن السابق بمعدل دقيقة أو دقيقتين، على أن تبدأ مختلف المساجد في صلاة التراويح بعد انتهاء صلاة العشاء بشكل مباشر.

موعد صلاة التراويح في المحافظات اليوم الأحد 24-3-2024

وأشارت الهيئة العامة للمساحة المصرية أنه جرى تحديد موعد صلاة التراويح في المحافظات اليوم الأحد 24-3-2024، التي جاءت كالآتي:

- في محافظة المنوفية: حددت موعد صلاة التراويح الذي يأتي بعد صلاة العشاء التي تقام الساعة 7:28 مساءً.

- في محافظة الفيوم: يتم أداء صلاة التراويح بعد رفع صلاة العشاء في الفيوم اليوم الأحد الساعة 7:28 مساءً.

- في محافظة كفر الشيخ: تم تحديد موعد صلاة التراويح بعد انتهاء صلاة العشاء اليوم الأحد في الساعة 7:29 مساءً

- في محافظة الشرقية: يأتي موعد صلاة التراويح في الشرقية بعد انتهاء صلاة العشاء التي تقام الساعة 7 و26 دقيقة مساءً.

- محافظة الدقهلية: يتم بدء صلاة التراويح بعد انتهاء صلاة العشاء التي تقام الساعة 7 و27 دقيقة مساءً.

- محافظة الإسماعيلية: ترفع الصلاة بعد انتهاء صلاة العشاء الساعة 7 مساء و23 دقيقة

- محافظة القليوبية: تتم بعد انتهاء صلاة العشاء الساعة 07:28 مساء