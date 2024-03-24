عضو بمجلس «المحامين» يحسم مصير جولة الإعادة بين علام وعاشور في الانتخابات

حسم عضو مجلس نقابة المحامين، أبو بكر الضوة، الجدل حول إجراء جولة الإعادة بين المنافسين الأعلى أصواتا على منصب نقيب المحامين في انتخابات النقابة العامة للمحامين، وهما عبد الحليم علام وسامح عاشور، وفقا للمؤشرات الأولية لفرز أصوات الناخبين.

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قال الضوة: «لم تحدث من قبل إجراء إعادة على منصب نقيب المحامين، وهذا يحدث في حالة تساوى اثنين في الأصوات ولا يوجد فارق صوت واحد بينهما».

عدد أصوات المرشحين على مقعد نقيب المحامين

وأشار إلى أن هناك فارق كبير في الانتخابات الحالية، وفقا لمؤشرات فرز الأصوات الانتخابية على مقعد النقيب، والتي بلغت قرابة 7000 صوت حتى الآن بين المرشحين عبد الحليم علام وسامح عاشور، وذلك لصالح الأول حتى الآن.

وأوضح أن ما يثيره البعض حول إجراء جولة إعادة بين المرشحين سامح عاشور وعبد الحليم علام «غير صحيح»، ولن يحدث، لأن الفارق كبير حتى الآن وليس بسيطا.

15 مرشحا على منصب نقيب المحامين

أجريت انتخابات نقابة المحامين 2024، أمس، وشهدت منافسة بين 15 مرشحا على منصب النقيب، أبرزهم عبد الحليم علام، وسامح عاشور، ونبيل عبد السلام، كل منهم نافس بقائمة مغلقة من المرشحين على عضوية المجلس.

ومن المقرر أن تعلن اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين إعلان النتيجة النهائية الرسمية خلال 24 ساعة، بعد وصول كل الأحراز الانتخابية من المحافظات.