صلاح الشرنوبي: «مصطفى كامل عنده مزايا كتير.. ومقتنع بإدارته لنقابة الموسيقيين»

أكد الموسيقار والملحن صلاح الشرنوبي، أنه في فترة عمل الفنان هاني شاكر كنقيب للموسيقيين كان هناك مجموعة من الشخصيات المتسلطة في مجلس الإدارة عليه، وهو شخصية جميلة جدًا واسم مشرف وكان على مقدار وبمكانة المنصب.

مقارنة بين عمل هاني شاكر ومصطفى كامل

وتابع «الشرنوبي»، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»: «أعجب بعمل الفنان مصطفى كامل كنقيب للموسيقيين».

وأشار إلى أنه كان يريد مطربا أو ملحنا أو شخصا يهوى الموسيقى ويعمل بها لرئاسة النقابة، متابعًا: «كنت مستني النقيب يكون حد دكتور في كلية التربية الموسيقية.. ممكن يكون إداري ومهني أكثر»، مشددًا على أن هناك العديد من المزايا في شخصية الفنان مصطفى كامل؛ لأنه ملحن ومؤلف ومغني وهي مزايا ولكن تشتت بعضها البعض.

مصطفى كامل يدير النقابة بشكل مميز

وأوضح أن مصطفى كامل لديه القدرة على إدارة النقابة بشكل مميز، وكان لديه القدرة على السيطرة على النقابة والعاملين بها، وحدث بعض التصفية لبعض الأشخاص في مجلس الإدارة، منوها بأنه يحييه على عمله ومقتنع بإدارته للنقابة.