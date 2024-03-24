صلاح الشرنوبي: أحمد مكي يقدم نوعا مميزا من موسيقى الراب

أكد الموسيقار صلاح الشرنوبي، أن الراب الذي يقدمه الفنان أحمد مكي جيد جدًا ومميز ويقدم العديد من الجمل المميزة، مضيفًا: «مكي أكتر حد دخلني في موسيقى الراب»، موضحًا أن هناك العديد من الثقافات التي دخلت على شكل الموسيقى في مصر.

وأوضح «الشرنوبي»، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، هناك انحدار في شكل الموسيقى خلال الفترة الحالية بسبب ما تحمله المهرجانات من كلمات سيئة، مؤكدًا أنه غير قادر على استيعاب بعض الكلمات التي تتضمنها المهرجانات.

لا أستوعب كلمات المهرجانات

أشار إلى أنه لا يستوعب كلمات المهرجانات؛ ولكن هناك عددًا من الفنانين المميزين جدًا، مضيفًا: «الغالبية العظمى من المهرجانات فيها انحدار».