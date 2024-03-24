مسلسل الحشاشين الحلقة 14.. حسن الصباح يخطط لاغتيال الغزالي في القدس

يخطط حسن الصباح لعميلة اغتيال جديدة، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 14، ويطلب من زيد ابن سيحون اختيار رجل مناسب لتلك المهمة، التي يسعى من خلالها للقضاء على خطر يهدد دعوته، قائلا: «العدو الأخطر هو عدو فكرتك، عدو منهجك، عدو المعنى الحقيقي لوجودك».

مسلسل الحشاشين الحلقة 14.. وجود الغزالي في القدس يجعله الأخطر

يكشف حسن الصباح ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 14، عن رغبته في اغتيال الإمام أبو حامد الغزالي، ويخبره زيد ابن سيحون أنه بالفعل غادر مدينة أصفهان وترك التدريس في المدارس النظامية، ويؤكد له الصباح أن وجوده في القدس يجعله أخطر عدو له على وجه الأرض، لأنه صاحب علم وحجة: «هروبه من أصفهان وزهده في كل شيء يعنى أنه هيكون الفكرة الكبيرة اللي ممكن تهدد وجود ودعوة حسن الصباح».

مسلسل الحشاشين الحلقة 14.. حسن الصباح يكتشف خطورة الغزالي على دعوته

يطلب حسن الصباح من ابن سيحون إدخال المختار لتنفيذ العملية إلى الجنة، ثم رؤيته من بعدها، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 14، ويكشف له تفاصيل العملية: «هتروح المسجد الأقصى هتلاقي راجل لابس ملابس زهد ومتخفي اسمه أبو حامد الغزالي، هتروح هناك كأنك متعبد صوفي وقبل ما ينتبه إليك يكون خنجرك في صدره، هتتقل وروحك بتخرج من صدرك هتلاقيني منتظرك على باب الجنة».