أحداث الحلقة الـ13 من المسلسلات التاريخية والشعبية.. خليفة جديد في الحشاشين

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي محمد الشاذلي تقريرا تلفزيونيا بعنوان «دراما رمضان.. أحداث الحلقة لـ 13 من مسلسلات الأطفال».

مسلسل الحشاشين

وشهد مسلسل الحشاشين تلميح حسن الصباح باختيار خليفة من بعده أمام زيد بن سيحون وبرزك أميد بعدما جمعهما وأخبرهما أنه محتار بين نجله الحسين أو أحدهما، وهو ما سيفجر خلال الفترة المقبلة من المسلسل.

مسلسل بيت الرفاعي

وفي مسلسل بيت الرفاعي، بدأ فاروق يشك في عمه عبدالحميد وأنه وراء تسريب معلومات عملية تسليم الآثار، ويواجه فاروق عمه بأنه أخبر ياسين بمكان التسليم لكن عبدالحميد أنكر وطلب فاروق الحصول على تليفون عمه والتفتيش في الأرقام، لكن عبدالحميد اقترح مساعدته في الوصول إلى ياسين.

مسلسل محارب

وشهد مسلسل محارب أحداثا مهمة، إذ تعاني ناهد السباعي من آثار الصدمة النفسية التي تعرضت لها في وقت سابق لما تعرضت لتشنجات في أثناء النوم وأمسكت برقبة منال شقيقة محارب وكادت تفتك بها.