تفاصيل مثيرة في مسلسل الحشاشين الحلقة 14.. هل يقضي بركياروق على حسن الصباح؟

تساؤلات عدة يطرحها جمهور الدراما التاريخية قبل موعد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 14، والتي من المقرر أن تشهد مواجهة نارية بين حسن الصباح والسلطان بركياروق الذي خلف والده ملك شاه في الجلوس على كرسي سلطنة الدولة السلجوقية، وذلك بعد ما قام الأخير بالقضاء على أتباع حسن الصباح في مدينة أصفهان.

ويظل السؤال الأبرز أمام الجمهور في مسلسل الحشاشين الحلقة 14، هل ينج بركياروق في القضاء على حسن الصباح ودعوته؟ وتشير المراجع التاريخية التي اعتمد عليها الكاتب عبدالرحيم كمال كخلفية تاريخية للأحداث الدرامية في المسلسل إلى أنه رغم الملاحقات التي تعرض لها أتباع حسن الصباح خلال فترة حكم باركيارق فإن لم يستطيع أن يمس قلعة آلموت بسوء، بل على العكس تمامًا زادت حركة الاغتيالات من قبل شيخ الجبل وأتباعه.

مسلسل الحشاشين الحلقة 14

مسلسل الحشاشين الحلقة 14.. حسن الصباح يغتال شخصيات بارزة في الدولة

وتشهد أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 14، تتضيق الخناق من قبل السلطان الجديد على حسن الصباح ورجاله إلا أنّه يواصل إرسال دعاته إلى مختلف الأنحاء، واستطاع اغتيال عدد من الشخصيات الهمة في ذلك الوقت من بينهم الوزير أبوالمحاسن وزير السلطان بركياروق بالإضافة إلى والي بيهق ومفتي أصفهان وغيرهم من الشخصيات.