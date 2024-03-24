مسلسل الحشاشين الحلقة 14.. الصباح في مواجهة بركياروق من سينتصر؟

تشهد أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 14 المواجهة الأولى بين حسن الصباح (كريم عبدالعزيز)، والسلطان الجديد بركياروق (عمر الشناوي)، بعد ما قام الأخير في الحلقة الماضية من أحداث المسلسل بالقضاء على 800 رجلٍ من أتباع حسن الصباح في مدينة أصفهان بعد ما بثوا الرعب والفوضى بين سكان المدينة، مستغلين حالة التناحر على السلطة بين أبناء السلطان ملك شاه.

ولن يقف حسن الصباح مكتوف الأيدي أمام القضاء على أتباعه في أصفهان، ومن المقرر أن يوجه ضربة أقوى إلى السلطان بركياروق والدولة السلجوقية ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 14، خاصة بعد ما اتسعت رقعة نفوذه وعدد رجاله خلال الفترة الماضية.

مسلسل الحشاشين الحلقة 14

موعد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 14 على WATCH IT وDMC

ويبدأ موعد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 14 في تمام الساعة 7:15 مساء على منصة WATCH IT الرقمية، والتي تتيح لمشتركيها مشاهدة الحلقة الجديدة قبل موعد عرضها تلفزيونيًا، ثم يأتي موعد العرض التلفزيوني للحلقة 14 من مسلسل الحشاشين على قناة DMC في تمام الساعة 9:15 مساء، إضافة إلى عرضها على قناة DMC دراما الساعة 11 مساء.