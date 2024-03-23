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دراما المتحدة

هبة الأباصيري: «أتكلم مع الله والرد يأتيني في آيات القرآن الكريم»

كتب:

عمرو هلال
06:29 م | السبت 23 مارس 2024
هبة الأباصيري

هبة الأباصيري

أكدت الإعلامية هبة الأباصيري، أنها عندما تتعرض لأزمة وتضيق بها الحياة، تتحدث مع الله، موضحة: «بكلم ربنا وبيرد عليا.. بكلمه ربنا لوحدي وأنا في أوضتي وأنا ساجدة وأنا في العربية مبكلمش غيره».

هبة الأباصيري: رد الله قريب

وأشارت خلال حوارها ببرنامج «كلم ربنا»، المذاع على راديو «9090»، ويقدمه الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، إلى أنه تشعر بأن الله يرد عليها في القرآن، ويأتي لها الرد على كل ما تتعرض له في إذاعة القرآن الكريم.

وشددت هبة الأباصيري، على أنه يكون لديها يقين بأن رد الله سيكون قريب، ويأتي رد الله عليها دائمًا بالصبر والاستبشار، وكل المعاني التي تحتاجها في هذا التوقيت وتشعرها بالطمأنينة.

 

وأوضحت الإعلامية هبة الأباصيري، أنها كثيرا ما تتحدث مع نفسها، بأنها لا تستحق كرم الله عليها، متابعة: «ربنا سامعني ومش هيسيبني ربنا بيحبني».

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