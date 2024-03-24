مسلسل الحشاشين الحلقة 14.. الخيام يتنبأ بنهايته بعد قراءة رسالة الصباح

يرسل حسن الصباح رسالة إلى صديقه الشاعر عمر الخيام، بعد خروجه من مدينة أصفهان واستقراره في مدينة المرو، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 14، ويطلب منه المجئ إلى قلعة آلموت: «تعالى قلعة آلموت هتلاقي الآمان والراحة هنا محدش يقدر يهددك.. عارف أنك زي الطير بتحب الحرية لكن الصديق اشتاق لصديقه، أنا هنا ملك في سجني لن يؤنسني إلا الحوار مع شاعر حر مجنون».

مسلسل الحشاشين الحلقة 14.. رسالة الصباح تثير حيرة الخيام

يشعر عمر الخيام بالحيرة حول مستقبله، هل سيظل في بلاط حاكم المرو كمضحك له أم سينتهي به الأمر مقتولا على يد صديقه حسن الصباح، الذي قتل من قبل صديقهم الثالث نظام الملك ، وذلك ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 14.

مسلسل الحشاشين الحلقة 14.. عمر الخيام يحرق رسالة حسن الصباح

ويرفض عمر الخيام دعوة حسن الصباح بالقدوم إلى قلعة آلموت، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 14، ويطلب من مرافقه أن يحرق رسالة الصباح، وشواء الحمامة التي كانت تحمل الرسالة.