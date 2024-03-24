بسمة بوسيل تعلن عودتها لتامر حسني: قريبا جدا

كشفت بسمة بوسيل موعد عودتها مرة أخرى للفنان تامر حسني، بعد أن انفصالهما خلال الفترة الماضية، وذلك خلال حلولها ضيفة على برنامج ع المسرح، الذي تقدمه الإعلامية مني عبد الوهاب على شاشة قناة الحياة.

ووجهت مني عبد الوهاب سؤالا لبسمة بوسيل:«كلميني عن حلم الرجوع وقوليلي ممكن ترجعي لتامر»؛ لترد عليها: «قريب إن شاء الله».

استعدادات تامر حسني وبسمة بوسيل لحياتهما الجديدة

ومن جانبه كشف مصدر مقرب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الثنائي يقوما خلال الوقت الحالي بالاتفاق على تفاصيل حياتهما خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن يعلنا عودتهما بعد شهر رمضان الكريم.

دفاع تامر حسني عن بسمة بوسيل

بينما كشفت بسمة بوسيل في حوارها، عن دفاع تامر حسني عنها، قائلة: «زواجي من الفنان تامر حسني كان مفاجئا، ومتابعو تامر وعشاقه البعض منهم شن حملات غريبة على الإنترنت ما تسبب لزوجي السابق وأبو أولادي في الحزن بعض الشيء بسبب كلام مش كويس عني».