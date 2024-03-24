بسمة بوسيل تكشف سبب انفصالها عن تامر حسني: «مكنتش متوقعة إني أتطلق»

حوار من القلب للقلب، سردته الفنانة بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسني السابقة، أمام الإعلامية منى عبدالوهاب، إذ تحدثت للمرة الأولى عن أسباب انفصالها عن الفنان تامر حسني، زوجها السابق، والد أولادها الثلاثة، على الرغم من استمرار علاقتهما في الود حتى الآن.

بسمة بوسيل تكشف رد فعلها على الطلاق

صدمة كبيرة عاشتها الفنانة بسمة بوسيل، عقب قرار الانفصال، إذ لم تكن تتوقع الأمر، خاصة أنه جاء عقب صدمة والدها، قائلة خلال حديثها ببرنامج «ع المسرح» مع الإعلامية منى عبدالوهاب: «أنا وتامر بنحب بعض كأشخاص كمان قبل كأزواج، واتخضيت ومكنتش متوقعة إني اتطلق ومعايا 3 أولاد، الطلاق مصيبة».

بسمة بوسيل تكشف سبب انفصالها عن تامر حسني

وعن أسباب الانفصال، أكدت بسمة بوسيل، أنها عقب مدة طويلة علمت جيدا أن الأمر متعلق بها، والمشكلة لديها: «احنا وصلنا لمرحلة مكناش بنعرف نتكلم، طبيعة شغل تامر كمان صعبة ودايما محتاجة مجهود، لكن اكتشفت إن المشكلة فيا أنا بتعلق جدا بالأشخاص، ودي أزمتي»

وأوضحت أن اللجوء لله عز وجل، كان أسلم حل: «روحت 3 مرات عمرة في سنة واحدة، أجري على الكعبة واشتكي والحمد لله بقيت راضية».