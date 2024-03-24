مسلسل الحشاشين الحلقة 14.. ظهور مفاجئ لنجل حسن الصباح ويستعد للخلافة

عاد الحسين ابن حسن الصباح إلى قلعة آلموت ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 14، ويخبره والده حسن الصباح أن الآوان قد آن ليكون بطلا، بينما تعلن دنيا زاد رفضها أن يكون نجلها مختارا أو فدائيا يقوم بعمليات الاغتيال التي ينظمها الصباح ويقوم بها رجاله، ليرد عليها: «هو يطول يكون من المختارين الموعودين».

يقول الحسين ابن الصباح إن السنوات التي قضاها بعيدا عن أسرته في قلعة آلموت، نجحت في أن تجعله رجلا صاحب قرار، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 14، وأنه بالفعل سيعود إلى قلعته التي تدرب فيها ليس خوفا من أن يكون فدائيا ولكن لأنه داعية وإمام وحجة مثل والده، ويستعد ليكون خليفته بعد ذلك.

مسلسل الحشاشين الحلقة 14

مسلسل الحشاشين الحلقة 14.. الحسين ابن الصباح يرغب في خلافة والده

يخبر حسن الصباح نجله أن اختياره للخليفة يكون بإلهام من الله، وهو الوحيد الذي سيحدد من يخلفه بعد ذلك، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 14.