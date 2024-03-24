مسلسل الحشاشين الحلقة 14.. يوم حزين في قلعة آلموت وحسن الصباح يعلن الحداد

يستقبل حسن الصباح (كريم عبد العزيز) خبر القضاء على 800 من أتباعه في مدينة أصفهان على يد السلطان السلجوقي الجديد بركياروق، بحزن شديد ويعلن الحداد داخل قلعة آلموت لمدة 3 أيام، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 14.

يطلب حسن الصباح من أتباعه، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 14، الإتيان بأولاد الـ 800 شخص الذين تم قتلهم إلى القلعة فورا، ويفروا لهم طعام وشراب وكسوة وسلاح، قائلا: «أول ما يدخلوا القلعة يتعمل لهم مأتم كبير عمرهم ما ينسوه، وكل أسبوع بعد ما يخلصوا تدريباتهم يقعدوا وتتحكى الحكاية تاني قدامهم أن أهل أصفهان القتلة الفجرة قتلوا 800 من أشرف أهل الأرض، مش عايز روح الانتقام تفارق ذاكرة طفل أو طفلة من أبناء الشهداء».

مسلسل الحشاشين الحلقة 14

مسلسل الحشاشين الحلقة 14.. حسن الصباح يبدأ في تأسيس جيل جديد داخل قلعة آلموت

يحاول حسن الصباح استغلال موت رجاله في أصفهان لصالحه، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 14 حيث يسعى لغرز الروح الانتقامية داخل أبناء رجاله ويربيهم ويدربهم داخل أسوار القلعة حتى يضمن ولائهم له ويستخدمهم في تحقيق أغراضه.