أحمد العوضي يكشف كواليس مشهد إطفاء الحريق بمسلسل حق عرب.. دخل بسببه المستشفى

تصدر مسلسل حق عرب الحلقة 14 على قناة ON Drama من بطولة الفنان أحمد العوضي، مواقع التواصل الاجتماعي بمشهد إخماد العوضي للحريق الذي نشب في مخازن أخشاب المعلم عبدربه.

احمد العوضي يكشف كواليس مشهد الحريق في حرق عرب الحلقة 14

وخلال المشهد دخل عرب السويركي والذي يجسد دوره الفنان أحمد العوضي إلى النيران بنفسه دون دوبلير لتصوير المشهد، وتعرض لأزمة صحية شديدة، موضحًا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه استنشق كمية كبيرة من غاز أول أكسيد الكربون وتسبب له في اختناق وانتقل إلى المستشفى وظل تحت الرعاية الطبية لمدة 3 أيام، وبعدها عاود تصوير المسلسل.

موعد انتهاء تصوير مسلسل حق عرب

وأضاف «العوضي»، أنه أوشك على الانتهاء من تصوير مسلسل حق عرب إذ يتبقى بعض المشاهد التي من المقرر الانتهاء منها الأسبوع الجاري، تزامنًا مع النجاح الكبير للمسلسل وعرضه في الموسم الرمضاني، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم وفاء عامر، رياض الخولي، دينا فؤاد، دنيا المصري، سلوى عثمان وعدد كبير من الفنانين، وهو من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان.