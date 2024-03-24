مسلسل حق عرب الحلقة 14.. أحمد العوضي ينقذ صديقه من الموت

انطلق منذ قليل، مسلسل حق عرب الحلقة 14 على قناة ON Drama، بطولة الفنان أحمد العوضي، والذي يجسد شخصية عرب السويركي، حيث قام بالمغامرة بحياته من أجل إطفاء النيران التي اشتعلت في مخازن المعلم عبد ربه يجسده الفنان رياض الخولي، ونجح في إخمادها، وإنقاذ صديقه من الموت.

أحمد العوضي يتبرأ من إشعال النيران في مخزن أخشاب المعلم عبد ربه

وواجه المعلم عبد ربه عرب السويركي ويجسده أحمد العوضي، بما حدث له من إطلاق النيران عليه، وسأله عن سبب اختفائه طوال اليوم، ليبلغه أنه كان مع خطيبته حنان وتجسدها الفنانة دينا فؤاد وبعدها مع ابنته الصغرى أنغام لتوصيلها في مشوارها، وعندما عاد تفاجأ بالنيران تأكل في مخزن الخشب، نافيًا بطريقة غير مباشرة صلته بالحريق أو بمن تعدى عليه بإطلاق النار.

توعد وفاء مكي لـ دينا فؤاد

كما تناول مسلسل حق عرب الحلقة 14، توعد رضا والتى تجسدها الفنانة وفاء مكي، لطليقها والد حنان وتجسدها الفنانة دينا فؤاد بعد أن طلَّقها بعد طول سنوات من تحملها لمرضه، متوعدة ابنته حنان بألا تتركها وأن تنتقم منهما.